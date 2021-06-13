На проспекте Московском оставят одну полосу для движения в сторону второго Брянска

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На проспекте Московском в Фокинском районе оставят одну полосу для движения в сторону второго Брянска. Новое ограничение начнет действовать с 16 июня, когда стартует второй этап работ на разворотном кольце.

До этого по одной полосе двигались водители в сторону Советского района. Теперь на этом направлении оставят две полосы для движения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Кольцо в районе примыкания нового дороги к проспекту Московскому будут строить до 30 июня. До этого времени движение машин будет ограничено.