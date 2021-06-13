В Дятьковском районе ищут пропавшего 32-летнего Алексея Горохова

ФОто% "Лиза Алерт" Брянск".

В Дятьковском районе полицейские и волонтеры ищут пропавшего 32-летнего Алексея Горохова. Мужчина исчез в поселке Ивот 9 июня, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, светло-карие глаза. Среди особых примет называют татуировку на правой кисти. Алексей Горохов был одет в красную кофту с черными рукавами, камуфляжные брюки, обут - черные резиновые сапоги.

Если в видели Алексея Горохова или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.