Два человека пострадали в ДТП на трассе под Брянском

Два человека пострадали в автоаварии на трассе Орел-Смоленск в Брянском районе. ДТП случилось около пяти часов вечера в пятницу, 11 июня, на 144-м километре дороги.

43-летняя автомобилистка за рулем "Опеля Астра" начала двигался с правой обочины. Но не пропустила попутную иномарку "Вотекс". Машины столкнулись. Травмы получили 24-летний водитель и 18-летняя пассажирка второго автомобиля.

У водителя - резанная рана плеча. Молодого человека отпустили домой, назначив лечение. Девушку госпитализировали.