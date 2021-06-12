В брянской деревне водитель ВАЗа сбил пятилетнего мальчика

В деревне Красная Слобода в Суражском районе водитель ВАЗ-2114 сбил пятилетнего мальчика, которые внезапно выбежал на дорогу. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого вечера в пятницу, 11 июня, на улице Ворошилова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

39-летний водитель легковушки ехал со стороны Суража в сторону села Влазовичи. Ребенок перебегал проезжую часть. Он выскочил из-за встречной машины.

У ребенка диагностировали травму головы, сотрясение мозга, посттравматическую амнезию, перелом бедра и травматический шок. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

- Полицейские проводят проверку по факту аварии, - говорят в Госавтоинспекции.