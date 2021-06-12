В Брянской области коронавирусом стали чаще болеть молодые

В Брянской области коронавирус "помолодел" и стал более опасным. Об этом рассказал врио директора регионального департамента здравоохранения Виталий Мосин.

- По сравнению с предыдущей волной пациент «помолодел», то есть вирус поражает более молодых и крепких брянцев, - сказал руководитель облздрава. - При этом фиксируется больше случаев тяжелого протекания заболевания с более обширными поражениями легких.

После КТ-исследования госпитализируют каждого третьего брянца. Тогда как раньше в больницу клали только каждого восьмого. Болеют и те, кто раньше перенес коронавирус без симптомов, сообщает "Брянск.Today".

Сейчас на амбулаторном лечении от ковида находятся 1,4 тысячи брянцев. В коверных госпиталях 89 пациентов в реанимации. Из низ 69 человек - на искусственной вентиляции легких.