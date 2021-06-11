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Общество11 июня 2021 17:48

В брянских Клинцах личному составу представили нового начальника отдела полиции

Межмуниципальный отдел возглавил подполковник Александр Есаулов
Надежда ПЕТРУНИНА
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Клинцовский межмуниципальный отдел полиции возглавил Александр Есаулов.

Клинцовский межмуниципальный отдел полиции возглавил Александр Есаулов.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Руководитель УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов представил личному составу начальника межмуниципального отдела МВД России «Клинцовский» подполковника Александра Есаулова.

Свой профессиональный путь начал со службы в органах внутренних дел в 1993 году участковым. В последнее время руководил Навлинским отдел полиции, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Награжден медалями МВД «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степеней. Также был удостоен нагрудного знака «За отличную службу в МВД России» 2-й степени.

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