Двум брянцам за куплю и продажу иностранной валюты грозит семь лет лишения свободы

В Брянске будут судить двух местных жителей за куплю и продажу иностранной валюты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске будут судить двух местных жителей за куплю и продажу иностранной валюты. Во время расследования установили, что мужчины незаконной банковской деятельностью занимаются уже несколько лет. За день они производили обменные операции в личных автомобилях, припаркованных недалеко от банковского отделения. Доход от противоправной деятельности превысил 15 миллионов рублей.

Фигурантам предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность».

- Сейчас расследование завершили, говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд. Брянцам грозит до семи лет лишения свободы .

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