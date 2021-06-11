Пострадавших в ночном столкновении двух иномарок в Брянске отпустили с назначением лечения. Фото: УГИБДД УМВД по Брянской области.

В ночном столкновении двух иномарок в Брянске пострадали трое человек. ДТП произошло в среду, 9 июня, около 02.10 на улице.. Болховской.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал со стороны улицы Вокзальной в сторону улицы Ульянова. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный у проезжей части автомобиль «Фольксваген Поло». После чего автомобиль врезался в столб.

- В результате ДТП 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» поранил кисть правой руки, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Также пострадала и 26-летняя пассажирка автомобиля. Она ушибла грудной отдел позвоночника. 25-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки и ушиб лба. Им все назначили лечение и отпустили.

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