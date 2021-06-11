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Общество11 июня 2021 12:37

Мэр брянских Клинцов получил штраф за отписку на обращения граждан

Жители обратились по вопросу строительства уличной канализации
Надежда ПЕТРУНИНА
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Мэр брянских Клинцов получил штраф за отписку на обращения граждан. Установили, что собственники жилых домов по улице Калинина обратились в местную администрацию по вопросу строительства уличной канализации. Но в полученном ответе от администрации информации по существу не было.

- На врио главы городской администрации завели административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», -сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мировой суд его оштрафовал.

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