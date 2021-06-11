Брянца на два года отправили в колонию за избиение полицейского

В брянском Дятькове местного жителя осудили за удар в лицо полицейского. В суде установили, что 29 ноября 2020 года ранее судимый пьяный 32-летний мужчина на лестничной площадке многоквартирного дома поскандалили со своим знакомым.

Жильцы вызвали полицию. На требования полицейских одного из них пьяный дебошир ударил кулаком в лицо.

- Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил.

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