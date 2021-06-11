В Брянской области ищут 53-летнего мужчину. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 53-летнего Александра Демидова. Он пропал в городе Кольчугино Владимирской области. С 28 мая о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения. У него черные с сединой волосы и серо-голубые глаза.

Был одет в серую куртку, голубую футболку, серые джинсы, черные ботинки. Он может находиться и в вашем районе города.

Всех, кто обладает о пропавшем какой-либо информацией, просят позвонить по телефону: 8 (800)-700-52-54 или 112.

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