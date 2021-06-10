В Брянске на автобусах и маршрутках ловили безмасочников

В Брянске на автобусах и маршрутках межведомственная комиссия проконтролировала соблюдение масочного режима. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на автобусах и маршрутках межведомственная комиссия проконтролировала соблюдение масочного режима. В четверг, 10 июня, очередные рейды прошли на улицах Красноармейской, Пересвета и в районе автовокзала, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Проверили около 15 машин. Водителям и пассажирам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима. С ними провели разъяснительную работу, раздали информационные памятки. А также еще раз сообщили о том, что за нарушение масочного режима можно получить штраф от одной до 30 тысяч рублей.

За минувшие сутки в Брянской области выявили 84 случая заболевания коронавирусом. В России – 11 тысяч 699. По сообщению ТАСС, с 24 февраля это максимум.

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