Самый лучший спорт

Фото: Брянское региональное отделение партии "Справедливая Россия".

Сегодня, 10 июня, в Брянске прошел турнир по самообороне без оружия, или, проще говоря, по самбо. Рядовое событие для ДЮСШ «Торпедо», но ожидаемое и очень волнительное для брянских любителей спорта. За последний год брянцы стали победителями самых престижных соревнований. Достаточно вспомнить Артема Осипенко, который стал восьмикратным чемпионом мира, Антона Мамонова и Елену Зайкину, завоевавших золото на Кубке мира по самбо «Мемориал А. Харлампиева». Так что, гордиться брянцам явно есть кем.

Фото: Брянское региональное отделение партии "Справедливая Россия".

Фото: Брянское региональное отделение партии "Справедливая Россия".

И неудивительно, что на трибунах, помимо юных участников и их родителей, было много поклонников самого русского вида спорта. Самбо на сегодняшний день единственный международно-признанный вид спорта, официальным языком которого является русский. В 12.00 после официального открытия и приветственных речей на татами вышли юные спортсмены. 60 спортсменов в 12 категориях боролись за звание лучших. И если бы вам посчастливилось побывать в эти минуты в зале вы бы поверили мне, что страсти кипели как на настоящих олимпийских матчах.

Фото: Брянское региональное отделение партии "Справедливая Россия".

По философии самбо это не только вид спорта, а, скорее, система воспитания разносторонне развитой личности. Не случайно сейчас по всей стране активно реализуется федеральный проект «Самбо в школу». По статистике, в школах, где наряду с обязательными дисциплинами вводились занятия самбо, успеваемость юных спортсменов улучшилась в среднем на балл. Чтобы поддержать участников и вручить памятные подарки, на татами вышла делегация регионального отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ», включая ее руководителя Тимошкова Алексея Николаевича, депутата Жуковского района Ермакова Дениса Олеговича и председателя отделения Бежицкого района Гурикова Анатолия Анатольевича.

Ну, а главными судьями, конечно же, были коллеги по команде. Азарт в зале иногда, по ощущениям, превосходил накала на татами.

Фото: Брянское региональное отделение партии "Справедливая Россия".

После целого ряда политических коллизий возобновились переговоры Федерации самбо и Международного олимпийского комитета о внесении единоборства в программу Олимпийских игр. И кто знает, возможно именно эти мальчишки и девчонки будут представлять Россию на играх в Париже (2024) или Лос-Анджелесе (2028).