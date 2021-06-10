В Брянской области нашли живым пропавшего 69-летнего Виктора Иващенко. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Найден, жив, - пишут волонтеры поискового спасательного отряда. - Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации.

Напомним, Виктор Иващенко пропал в Новозыбкове в среду, 9 июня. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинском уходе.

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