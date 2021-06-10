Брянцу за подделку водительских прав на полгода ограничили свободу

Жителя Жирятинского района осудили за подделку водительских прав. В суде установили, что в декабре 2019 года 25-летний молодой через Интернет купил заведомо поддельное водительское удостоверение на свое имя, предоставляющее право управления транспортными средствами категории «В, В1, М».

19 марта его остановили сотрудники ДПС в районе 147 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Белоруссия. Он им предъявил поддельный документ. После заключения эксперта, стало ясно, что бланк водительского удостоверения отпечатан способом струйной печати, а не «Госзнаком».

- Суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.

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