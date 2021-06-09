В центре Брянска установят памятную доску писателю-фронтовику Николаю Патову

В Брянске увековечат память писателя и ветерана Великой Отечественной войны Николая Патова. Вариант установки мемориальной доски рассмотрели на заседании депутатской группы. Инициативу внесли представители Брянской областной писательской организации Союза писателей России. Депутаты ее поддержали, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Предположительно доску разместят на фасаде дома, в котором жил и работал Николай Иванович, по проспекту Ленина, 24. Дальнейшее рассмотрение вопроса вынесли на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

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