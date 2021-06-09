Жителей Брянской области предупредили о грозе и граде 10 июня

Жителей Брянской области предупредили о грозе и граде в четверг, 10 июня. Непогода может обрушиться на отдельные районы области, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При грозе порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. С остальное время ветер будет дуть с северо-востока ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днем - 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет от 10 до 15 тепла, днем - от 20 до 25 со знаком плюс.

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