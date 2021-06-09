Салон-магазин «FELICE» приглашает за выгодными покупками!

Фото: Салон-магазин «FELICE».

Вас ждут новинки летней коллекции и скидки до 70%- широкий выбор праздничных и повседневных платьев !

Салон-магазин «FELICE» сэкономит Ваши деньги и время! Здесь представлен разнообразный ассортимент ,широкий модельный ряд. Размеры от 40 до 70. Консультанты салона-магазина «FELICE» помогут Вам выбрать модель по фигуре и Вашему вкусу. Для каждой женщины новая покупка это праздник! Приходите к нам за праздником! Адреса магазинов: г. Брянск пр-т Ленина,1, тел. 64-54-54 ул.Дуки,37, тел. 72-10-60; пр-т Станке Димитрова,65, тел. 30-59-09.

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