В Брянске по переулку Металлистов строят ливневку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска по переулку Металлистов прокладывают ливневую канализацию. Подрядчик работает в районе доима №6, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. От улицы Ульянова до улицы Медведева разместят три ливнеприемных колодца. Ведь участок дороги от улицы Болховской до улицы Ульянова находится в низине, из-за чего здесь постоянно скапливается вода.

После этого строить ливневку продолжат по частному сектору в направлении улицы Комсомольской. Затем здесь уложат новый асфальт. По сообщению подрядной организации, ремонт может осложнить прилегание большого количества подземных коммуникаций, из-за чего работы частично придется выполнять вручную, чтобы не повредить сети.

После завершения строительства канализации по переулку Металлистов к ней присоединят ливневую канализацию по улице Медведева. Инженерную систему построят в рамках капремонта дороги по улице Медведева от дома №2 до улицы Литейной. Комплексное благоустройство этого участка дороги должно решить многолетнюю проблему застоя воды около дома №56 по улице Медведева.

На ремонт переулка Металлистов выделили 20 миллионов рублей. Протяженность ремонтируемого участка немногим превышает полкилометра. Здесь отремонтировали и частично построили новые тротуары, установили опоры уличного освещения со светильниками.

В этом году в Брянске ливневку построят на восьми улицах. Ее общая протяженность составит около семи километров.

Бежицкий район:

— ул. Медведева;

— пер. Металлистов;

— ул. Ульянова.

Володарский район:

— ул. Пушкина;

— ул. Димитрова.

Советский район:

— ул. Объездная

— ул. Счастливая (новая дорога, которая будет построена в этом году)

Фокинский район:

— проспект Московский в районе кольца на мясокомбинате.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».