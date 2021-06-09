Иностранцу за сбыт наркотиков в Брянске грозит 20 лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске будут судить иностранца за сбыт наркотиков. По версии следствия, летом 2020 года 29-летний гражданин Республики Таджикистан в областном центре, предварительно договорившись с неустановленным лицом, забрал партию героина, массой не меньше 188 граммов.

Наркотик он принес домой. Там его расфасовал на небольшие свертки. Часть наркотиков мужчина оставил в виде «закладок» на территории Бежицкого района, чтобы сбыть его потребителям. Оставшуюся часть изъяли полицейские при обыске в сентябре 2020 года. За сбыт героина обвиняемый должен был получить от неустановленного 100 тысяч рублей.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд. Брянска для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение указанных преступлений уголовным законом Российской Федерации предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

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