В Брянской области за убийство сожителя женщина на семь лет отправится в колонию. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Дятьковском районе 39-летнюю женщину осудили за убийство сожителя. В суде установили. что она находилась в квартире мужчины. Между ними завязалась драка. Обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла сожителю множественные удары. Он умер на месте.

Сожительница попыталась замести следы преступления. Она завернула труп в мокрую простынь, обсыпала содой, облила уксусом и дихлофосом . После скрылась с места преступления.

- Суд приговорил виновную к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор не вступил в законную силу.

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