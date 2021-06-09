В Брянске осудили сиделку, до смерти закормившую инвалида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске осудили сиделку, до смерти закормившую инвалида. Фокинский районный суд вынес приговор 68-летней женщине по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В суде установили, что с июля 2020 года женщина ухаживал на дому за 91-летним престарелым мужчиной. Во время кормления он не смог проглотить еду, но сиделка продолжала его кормить. Пенсионер задохнулся. Это попало в поле камеры видеонаблюдения. Осужденная вину признала.

- Суд, принимая во внимание пенсионный возраст женщины, состояние ее здоровья и ее близких родственников, а также наличие у нее звания ветерана труда, приговорил виновную к одному году ограничения свободы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».