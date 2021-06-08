Брянская прокуратура проконтролирует проверку по факту смертельного ДТП в Климовском районе

Прокуратура Брянской области проконтролирует проверку, проводимую по факту смертельного ДТП в Климовском районе. На место происшествия выезжал прокурор Климовского района Брянской области Артем Гончаров, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

Напомним, авария произошла во вторник, 8 июня, около девяти часов утра на шестом километре дороги Климово-Чуровичи — граница государства «Украина. Столкнулись два легковых автомобиля – «Фольксваген» и «Киа». Погиб водитель иномарки, а двоих детей, 10 и 13 лет, госпитализировали.

- Прокуратура Брянской области взяла на контроль проверку, проводимую УГИБДД УМВД России по Брянской области по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Климовском районе области, - говорят в ведомстве.

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