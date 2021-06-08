Больше 140 тысяч брянцев вакцинировались от коронавируса Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области больше 140 394 жителей сделали прививку от коронавируса. Они вакцинировались препаратом «Спутник V», об этом сообщили во вторник, 8 июня, в региональном оперативном штабе.

Прививочные пункты работают для желающих привиться в 33 медицинских учреждениях. В общей сложности их 66 на территории Брянской области.

Также от ковида можно вакцинироваться в брянских торговых центрах. Прививочные пункты открыты «БУМ-Сити» и «Аэропарке».

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