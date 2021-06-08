В смертельном ДТП в Климовском районе пострадали двое школьников. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Климовском районе. Погиб водитель иномарки, а двоих детей, 10 и 13 лет, госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла во вторник, 8 июня, около девяти часов утра на шестом километре дороги Климово-Чуровичи — граница государства «Украина.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал со стороны Климово в сторону Чуровичей. Он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Киа Рио». За его рулем был 43-летний мужчина, который ехал со стороны Климово. Он от полученных травм скончался. Детей направили в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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