В брянском Сельцо из-за подозрительной коробки эвакуировали пассажиров из электрички. Фото:vk.com, "Подслушано Брянск".

В брянском городе Сельцо из-за обнаруженной подозрительной коробки эвакуировали из электрички пассажиров. Сообщение о ЧП появилось в социальных сетях в одной из групп во вторник, 8 июня. Очевидцы опубликовали фотографии.

Судя по снимкам к месту происшествия выехали машины спецслужб: полиции, пожарной и Росгвардии. Также сообщают о прибытии саперов.

- Всех людей попросили выйти, - комментирует фотографию в соцсетях очевидец.

Судя по всему, взрывчатку в коробке не нашли. От официальных ведомств информации о происшествии пока нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».