В Брянске на улице Олега Кошевого потушили горящий гараж. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске на улице Олега Кошевого во вторник, 8 июня, вспыхнул пожар. Горел второй этаж двухэтажного гаража площадью 50 квадратных метров.

Сообщение о происшествие на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило утром. К месту возгорания выехали три пожарных машины.

В любой момент огонь мог перекинуться на двухэтажный дом. Он располагался в метре от горящего гаража.

- На тушении работали три пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы, -сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.- В 10.28 пожар локализовали, в 10.36 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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