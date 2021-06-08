Брянец отправится на пять лет в колонию за крупное мошенничество и растрату

В Брянске осудили местного жителя за совершение 28-ми преступлений. Он понесет наказание за мошенничество и растрату в крупном размере.

В суде установили, что 28-летний брянец с января 2017 года по март 2019 года под предлогом займа, купли-продажи машин, ведения совместного бизнеса и так далее, получил от 20 граждан, среди которых, были его друзья и родственники, деньги и имущество на общую сумму больше девяти миллионов рублей. Финансами распорядился по своему усмотрению.

- Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнской области. - Исковые требования потерпевших удовлетворили полностью. Приговор в законную силу не вступил.

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