Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 16:41

В Брянске на Бульваре Гагарина потушили пожар

Горел цоколь трехэтажного здания
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Брянске на Бульваре Гагарина потушили пожар.

В Брянске на Бульваре Гагарина потушили пожар.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска в понедельник, 7 июня, вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Брянской области поступило в 13.44. По адресу Бульвар Гагарина, 1 горел цоколь трехэтажного здания.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и 2 звена газодымозащитной службы, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС. - В 14.28 пожар локализовали, а в 14.35 ликвидировали открытое горение. В 15.09 пожар ликвидировали полностью.

На пожаре никто не пострадал. Причину ЧП устанавливают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».