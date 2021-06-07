В Брянске на Бульваре Гагарина потушили пожар. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска в понедельник, 7 июня, вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Брянской области поступило в 13.44. По адресу Бульвар Гагарина, 1 горел цоколь трехэтажного здания.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и 2 звена газодымозащитной службы, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС. - В 14.28 пожар локализовали, а в 14.35 ликвидировали открытое горение. В 15.09 пожар ликвидировали полностью.

На пожаре никто не пострадал. Причину ЧП устанавливают.

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