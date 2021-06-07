На платформах вокзала «Брянск-Орловский» установили крытые остановки. "Городской".

В Брянске на вокзале «Брянск-Орловский » установили крытые остановки. Раньше их не было, и пассажиры укрывались от непогоды в подземном переходе, сообщает «Городской».

Напомним, что недавно на платформах станции установили электронное табло и сделали проход со стороны сквера Ленина. В прошлом году провели ремонт на привокзальной площади. Теперь укладывают асфальт на платформах.

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