В Брянске на берегу озера Орлик заметили загадочное строительство. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Бежицком районе Брянска на берегу озера местные жители заметили стройку. Они сделали снимки и рассказали о загадочном объекте в соцсетях в одной из групп. Пользователи активно комментируют снимок, опубликованный 6 июня. Людей интересуют, что же хотят построить на берегу популярного места отдыха горожан.

- Огорожен огромный участок каркасом забора напротив Орлик-3, - так подписали фотографию.- Интересно, кто и что строит и законно ли? Каким образом можно получить разрешение на строительство, когда до воды около 60 метров? Участок действительно огромный.

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