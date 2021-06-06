В Климовском районе водитель «Лады» протаранил деревья и сломал ногу

В субботу 5 июня, в Климовском районе водитель «Лады» врезался в деревья и сломал ногу. Пострадавшего госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Случай произошел около 11.00 на 39-м километре автодороги «Смотрова Буда - Великая Топаль - Климово».

Предварительная проверка установила, что 36-летний водитель «Лады Калины» двигался со стороны Климова в направлении села Хохловка. На участке трассы он не справился с управлением. В итоге легковушка вылетела на правую по ходу движения обочину и врезалась в препятствие – растущие деревья.

- У автомобилиста медики диагностировали «открытый оскольчатый перелом обеих костей левей голени со смещением», - уточняют в Госавтоинспекции.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

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