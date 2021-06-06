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Общество6 июня 2021 19:36

В Брянской области от коронавируса привили 12 процентов населения

Прививку сделали больше 139 тысяч человек
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области от коронавирусной инфекции привились 139316 человек. Это почти 12-я часть населения. Обновленные статистические данные о вакцинации в регионе 6 июня обнародовал оперативный штаб.

Прививочная кампания в Брянской области продолжается. По-прежнему жителей прививают в 33 медицинских организациях, где развернули 66 прививочных кабинетов. Как правило, они работают с 8:00 до 20:00.

Записаться на прививку можно через Госуслуги, а также по телефонам.

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