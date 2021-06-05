За сутки коронавирус диагностировали 82 брянцам

82 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

82 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 5 июня.

Общее число ковид-положительных достигло 40678. Из них 39781 человек – или почти 97,8 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 69 выздоровлений.

Брянская область находится на 37 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,2 процента.

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