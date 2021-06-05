Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июня 2021 12:07

За сутки коронавирус диагностировали 82 брянцам

Одновременно с этим выздоровели 69 человек
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
82 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки.

82 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

82 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 5 июня.

Общее число ковид-положительных достигло 40678. Из них 39781 человек – или почти 97,8 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 69 выздоровлений.

Брянская область находится на 37 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,2 процента.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».