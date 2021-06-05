От коронавируса в Брянской области умерли еще трое

В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 5 июня. Общее число умерших от ковида на Брянщине достигло 367.

За сутки 69 пациентов выздоровели от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 39781 человек.

Всего в Брянской области зарегистрировано 40678 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 82. Сейчас наш регион занимает 37 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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