В Брянске могут появиться выделенные полосы на трех улицах

В Брянске могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Такое предложение сделали бежицкие депутаты Брянской горадминистрации. По их задумке, выделенные полосы стоит организовать на улицах Объездной, Ульянова и Литейной, сообщают в пресс-службе горсовета.

Таким образом улучшится транспортное обслуживание жителей Бежицкого района.

В июле они останутся без некоторых маршрутных такси. На других маршрутах уменьшат число машин. Предполагается, что автобусы будут ходить до полуночи. Троллейбус №6 теперь ходит в 10-й микрорайон.

Но все же муниципальный транспорт ездит медленнее юрких маршруток. Особенно это заметно га больших расстояниях.

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