В Брянском районе грузовой автомобиль сбил пенсионерку. ДТП произошло в четверг, 3 июня, в поселке Мичуринский около 11.23 на улице Магистральной.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302 двигался задним ходом в направлении улицы Березовой. Он сбил 62-летнюю женщину- пешехода.

- В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму и ушиб костей таза, сообщают в УГИБДД УМВД по Брянской области. - Пострадавшую госпитализировали.

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