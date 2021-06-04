В Брянске в 2021 году в ДТП пострадали четыре мотоциклиста. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске с начала 2021 года зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспорта. Во время аварий пострадали четыре человека, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. При этом в одном ДТП был виноват сам водитель , пострадал один человек. Автоинспекторы пресекли 188 фактов нарушений ПДД мотоциклистами, в том числе 16 фактов управления мототранспортом водителями с признаками опьянения. Завели два уголовных дела за повторную «пьяную» езду.

Для профилактики подобных правонарушений в городе с , 4 июня началась. До 6 июня особое внимание сотрудники ДПС уделят территориям, удаленным от Брянска. Там, как известно, транспортная дисциплина не на высоте. При проведении мероприятий будет использоваться также скрытая форма патрулирования. Задействуют 12 дополнительных экипажей ДПС.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»