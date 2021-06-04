В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 364 жителей, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня.

Заболевание за 24 часа выявили у 78 пациентов. Выздоровели 65 брянцев. Медики провели 1596 исследований на коронавирус.

В области с начала пандемии ковид-19 подтвердили у 40596 жителей. Среди них 66 иногородних. Побороли инфекцию 39712 человек. В медлаборториях области сделали 574220 тестов на COVID-19.

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