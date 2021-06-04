В Комаричском районе двое жителей Калуги избили знакомого за расписку на автомобиль

В Комаричском районе Бярнщины двое жителей Курсксой области избили своего знакомого. Кроме того, они потребовали им дать расписку о передаче автомобиля.

В суде установили, что инцидент произошел 14 ноября 2020 года. Двое мужчин в тот момент находились в селе Дедоводье. Они напали на своего знакомого, избили его, требовали по расписке передать им машину. Затем отобрали у него ключи и документы на автомобиль, а также мобильный телефон.

- Суд приговорил одного злоумышленника к четырем годам, другого - к трем годам восьми месяцам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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