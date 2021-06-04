В Брянске на улице Объездной укладывают бордюр Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на строящейся дороге по улице Объездной приступили к укладке бордюра. По всей шире ремонтного участка подготовили основание для укладки асфальта. Дорога стала значительно шире.

Здесь же сделали разделительную полосу. Такая же на улице Авиационной.

Овраг засыпали грунтом. А саму границу дороги сместили в сторону домов. Теперь автомобили смогут ехать по трем полосам.

Напомним, дорогу на Объезной расширяют до шести полос. Сейчас проезд здесь закрыт. Машины могут передвигаться по улице Советской.

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