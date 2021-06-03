В Навлинском районе побывает программа Первого канала «Играй гармонь!»

В Навлинском районе Брянской области побывает программа Первого канала «Играй, гармонь!» Здесь с 11 по 13 июня пройдут съемки проекта.

У жителей области есть шанс поучаствовать в телепроекте. 13 июня в 15.00 в селе Алешинка Навлинского района состоится концерт ансамбля «Частушка».

Как сообщили 3 июня организаторы, вести концерт будут Захар и Анастасия Заволокины. Специальными гостями праздника станут музыканты ансамбля «Бабкины внуки», сообщает телеканал "Городской".

Возрастные ограничения - 6+.

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