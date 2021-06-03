В Выгоничском районе 37-летняя женщина присвоила деньги из уличного банкомата

В Выгоничском районе местная жительница забрала восемь тысяч рублей, торчавшие из уличного банкомата. Они принадлежали пенсионерке, которая решила воспользоваться услугами терминала. 64-летняя женщина запросила указанную сумму, но аппарат деньги не выдал. Придя домой, она увидела, что деньги с карты списаны.

Женщина пожаловалась в банковскую службу. Но там ей предоставили доказательства, что банкомат, пусть и с задержкой, но выдал запрошенную денежную сумму. Тогда она сообщила в полицию.

Полицейские нашли 37-летнюю женщину, которая вытянула деньги из банкомата. Она и сама призналась, что увидела выданные терминалом купюры, когда до их возврата в аппарат оставалось всего несколько секунд. Она присвоила и потратила чужие деньги.

- Задержанной предъявили обвинение по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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