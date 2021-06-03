В Клинцах на три дня закроют переезд из-за ремонта

В Брянской области на три дня закроют железнодорожный переезд 170 километр на перегоне Робчик- - Клинцы. Здесь будут асфальтировать проезжую часть. Работы пройдут с 8 по 10 июня.

Переезд будет полностью закрыт для движения машин с восьми часов утра 8 июня до пяти часов вечера 10 июня, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Объехать ремонт можно будет через путепровод на улице Литейно-путевой в Клинцах. Или через переезд 174 километр на станции Клинцы. Водителей просят заранее планировать поездки.

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