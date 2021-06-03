ВТБ Капитал Инвестиции и QNB подписали соглашение на ПМЭФ

Фото: ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции и QNB Group, крупнейшая финансовая организация на Ближнем Востоке и в Африке, заключили соглашение во время участия в 24-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ подписали главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов и Генеральный директор QNB Group – директор по развитию бизнеса Группы г-н Юзеф Аль Ниама. На церемонии присутствовали и другие представители высшего руководства с обеих сторон.

Соглашение направлено на развитие бизнеса между обеими сторонами, в рамках которого они могут совместно осуществлять различные виды деятельности в области управления инвестициями и предоставлять консультационные услуги на рынках долгового капитала, капитала и недвижимости. Согласно соглашению, QNB и ВТБ совместно запустят катарский и российский фонды для привлечения иностранного капитала на оба рынка и создания ряда предложений для международных инвесторов. Стоит отметить, что QNB обладает значительным опытом управления активами и частным капиталом, и ее команда профессионалов успешно работала над созданием ведущей платформы инвестиционных инструментов, охватывающей инвестиции в акционерный капитал, фиксированный доход, структурированные продукты, недвижимость и биржевые сырьевые товары.

Присутствие QNB Group через ее дочерние и ассоциированные компании охватывает более чем 31 страну на трех континентах, предоставляя полный спектр передовых продуктов и услуг. Общее число сотрудников составляет более 27 000 человек, которые работают в 1 000 офисах, и сеть банкоматов насчитывает более 4 400 аппаратов.

«Мы стремимся создавать самые актуальные возможности для наших клиентов, в том числе для диверсификации инвестиций по географическому признаку, и фонд для инвестиций в экономику Катара, уверен, будет востребованным предложением. Также мы стараемся использовать нашу экспертизу на рынках долгового и акционерного капитала и недвижимости в России для привлечения международного финансирования в развитие экономики нашей страны. Уверен, наше сотрудничество с QNB принесет пользу и российской экономике, и активно растущему новому классу российских инвесторов, и рынку розничных инвестиций нашей страны в целом», - отметил Владимир Потапов.

Лицензия № 1000.