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Общество3 июня 2021 12:56

В Выгоничском районе вдребезги разбились две легковушки

Фото очевидцы опубликовали в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Выгоничском районе вдребезги разбились две легковушки. Фото: vk.com, "Авто Брянск".

В Выгоничском районе вдребезги разбились две легковушки. Фото: vk.com, "Авто Брянск".

В Выгоничском районе 3 июня две легковушки врезались друг в друга. Очевидцы сделали фотографии и опубликовали их в соцсетях в одной из групп.

На снимках четко видно, что удар был сильным. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Автор фото предположил, что без пострадавших не обошлось. Но пока официальной информации о ДТП нет.

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