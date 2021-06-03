В Выгоничском районе вдребезги разбились две легковушки. Фото: vk.com, "Авто Брянск".
В Выгоничском районе 3 июня две легковушки врезались друг в друга. Очевидцы сделали фотографии и опубликовали их в соцсетях в одной из групп.
На снимках четко видно, что удар был сильным. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
Автор фото предположил, что без пострадавших не обошлось. Но пока официальной информации о ДТП нет.
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