В Брянске 19-летнего парня задержали за рекламу наркотиков на стенах зданий. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске 19-летнего парня задержали за рекламу наркотиков на стенах зданий. Он сам изготовил трафарет и с его помощью наносил на стены зданий граффити, рекламирующие интернет-ресурсы по продаже наркотиков.

Причем, места для рекламы молодой человек выбирал совершенно случайные. Полученное изображение он фотографировал и отправлял «оператору», используя популярный мессенджер. За это трафаретчик получал денежное вознаграждение в размере до 100 рублей. Их переводили на заранее созданный электронный кошелек.

- На нарушителя составили административный протокол , - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Молодой человек ответит по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров».

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