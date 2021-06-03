В Брянске за аферу на 830 тысяч рублей осудили директора школы искусств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске за аферу осудили директора школы искусств. В суде установили, что 57-летняя женщина с апреля по ноябрь 2018 года, занимая данную должность, приняла на работу двух дочерей, зятя и других лиц. Всего она трудоустроила порядка 10 человек на должности педагогического и обслуживающего персонала.

При этом она заранее знала, что эти люди фактически по данным специальностям работать нее будут. Договорившись с осужденной, так называемые «работники», передали ей в распоряжение свои банковские карты, на которые начислялась заработная плата. Поступающие на карты деньги аферистка присвоила, причинив тем самым ущерб бюджету Брянска в размере больше 830 тысяч рублей.

- Фокинский районный суд с учетом пенсионного возраста, состояния здоровья подсудимой, наличия у нее званий ветерана труда и заслуженного работника культуры, приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор в законную силу не вступил.

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