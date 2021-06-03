В Брянской области от коронавируса умерли еще два человека

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 362-х брянцев.

За сутки в области ковид-19 подтвердили у 79 человек. Справился с заболеванием 81 житель. В медицинских учреждениях провели 1750 исследований на коронавирус.

В целом по региону коронавирус выявили у 40518 человек, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июня. Среди них 66 иногородних. Выздоровели 39647 человек. Общее число тестов на инфекцию составило больше 572 тысяч.

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