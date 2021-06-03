До двух брянских колоний не донесли 15 мобильников

Две попытки передать брянским заключенным запрещенные предметы - в частности, 15 мобильных телефонов - пресекли сотрудники регионального УФСИН. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый случай произошел в колонии строгого режима №4, что в поселке Каменка Брасовского района. Там вблизи гаражей задержали молодого человека. Как оказалось, тот планировал перебросить на зону 7 мобильных телефонов, 4 зарядных устройств, 8 сим-карт и 100 грамм сухих дрожжей. Сотрудники учреждения уже установили, кому предназначалась незаконная посылка.

Похожее происшествие имело место и в клинцовской ИК-6. Там также предотвратили попытку переброса восьми мобильников, сим-карт и зарядных устройств.

- Гражданина доставили в оперативный отдел колонии, где впоследствии установили его личность, - рассказывают в УФСИН. - Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы на территории региона.

Оба злоумышленника признались, что собирались доставить телефоны заключенных. На них составили административные протоколы и передали документы для рассмотрения в судебные органы.

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